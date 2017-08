Robert Plant, Emmylou Harris e Steve Earle insieme per Lampedusa: concerts for refugees

La cantautrice Emmylou Harris e il musicista country e più volte vincitore dei Grammy awards Steve Earle sono i protagonisti di Lampedusa: concerts for refugees, un tour di undici date di concerti in acustico promosso dal Jesuit Refugee Service (JRS) per raccogliere fondi da destinare a progetti educativi per i bambini che si trovano nei campi di accoglienza di quarantacinque diversi Paesi nel mondo.

Robert Plant ospite speciale del Lampedusa: concerts for refugees

In prima linea per l'istruzione nei campi profughi

Il campo che ho visitato era sostanzialmente occupato da minori non accompagnati provenienti dall’Eritrea, un paese lacerato dalla guerra.

Avevano lezioni di inglese, di informatica, ma avevano anche lezioni di musica... questo può donare un po’ di normalità a questi giovani. Si sentono in un luogo sicuro. Ma questo è solo il primo passo.

Immagine di copertina: Buddy Miller, Steve Earle e Emmylou Harris sul palco del Warren Hellman Public Celebration a San Francisco, California. Foto by Tim Mosenfelder/Getty Images.