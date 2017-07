L’astronauta Chris Hadfield ha registrato un album nello spazio

Tre anni fa, quando la sua interpretazione di "Space Oddity" è stata visualizzata 26 milioni di volte su YouTube, la popolarità di Chris Hadfield è andata letteralmente alle stelle. L'astronauta, primo canadese ad aver camminato nello spazio ma anche musicista di talento, ha annunciato su Twitter l'uscita del suo primo album interamente registrato in orbita. "Space Sessions: Songs From a Tin Can", che comprende undici canzoni originali e, ovviamente, la cover del celeberrimo brano di David Bowie, è stato composto a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) della Nasa, una "lattina" su cui Hadfield ha trascorso 144 giorni.