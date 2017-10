Latte materno: origine del legame tra madre e figlio

Attualmente si conoscono più di duecento componenti contenuti nel latte materno: i ricercatori ritengono che la recente scoperta di acidi grassi favorisca lo sviluppo del cervello e della retina del bambino, e possa persino aumentare il suo sviluppo cognitivo. L'allattamento è una forma ineguagliabile di comunicazione tra madre e figlio in cui tutti i sensi sono coinvolti. Lo stretto rapporto che si instaura con l'allattamento al seno tra madre e figlio, soddisfa il loro bisogno di stare insieme, a contatto "pelle a pelle" per conoscersi meglio. Inoltre, nella posizione di allattamento il bambino si sente rassicurato: può guardare la mamma negli occhi, sentire la sua voce e riconoscerla dall'odore della pelle e del latte. L'arte interpreta il significato del magico legame tra madre e figlio attraverso una serie infinita di modulazioni espressive. Nella religione cristiana è l'allattamento il simbolo della carità che deve guidare ogni comportamento umano. La Madonna che allatta, raffigurata dapprima idealizzata e celeste e poi con il passare dei secoli come se fosse una semplice donna del popolo, è un simbolo divino che assolve la sua funzione mediatrice tra l'uomo e la divinità. Immagine ricorrente nell'arte, la madre che allatta con amore il proprio figlio trova uno spazio privilegiato, nella storia della pittura e scultura di ogni tempo, grazie alla sua capacità di evocare un'atmosfera di grande intimità e serenità. Sonia Tarantola