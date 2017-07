Attenti al lattosio

Rispetto al passato, la nostra società consuma una maggiore quantità di prodotti caseari, non solo nelle forme tradizionali, ma anche attraverso molti alimenti industriali, in cui viene utilizzato come "additivo" per migliorare il gusto: dolci e biscotti, cioccolato, müsli, piatti pronti surgelati e non, salse, cracker, miscele per dolci e anche farmaci, solo per citarne alcuni. Da cosa dipende Il lattosio è un disaccaride, in altre parole uno zucchero, che viene assorbito dall'intestino dopo essere stato scomposto da un enzima specifico nelle sue due componenti: glucosio e galattosio. Se l'enzima non viene prodotto o è presente in scarsa quantità, il lattosio permane nell'intestino, dando origine a tutta una serie di disturbi. Come si manifesta