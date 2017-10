Le 10 auto più interessanti del Salone di Detroit. E perché lo sono

Al via il Salone di Detroit con 40 debutti. Fca svela il crossover Chrysler Pacifica, nuove A4 per Audi, bolidi M2 Coupè e X4 M40i per Bmw e Tiguan ibrida per Volkswagen. Sono 40, mondiali e nordamericane, le 'prime' di questa edizione del Naias che fino al 24 gennaio mostrerà al mondo i modelli e i prototipi nuovi e d'avanguardia. Pur con l'assenza in blocco dei brand britannici Bentley, Land Rover, Mini e Jaguar oltre che di Tesla, le novità nelle tecnologie sostenibili non sono mancate.

Elettriche, a idrogeno, a guida autonoma e connesse con il mondo. Le nuove auto in mostra a Detroit sono bellissime e sostenibili. Ecco le più belle.http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/le-10-auto-piu-interessanti-del-salone-di-detroit-e-perche-lo-sono Posted by LifeGate on Venerdì 15 gennaio 2016

Ecco le 10 automobili più interessanti di Detroit 2016

1. Fiat Chrysler Pacifica

2. Lexus LC 500 Coupé

3. Toyota Mirai

4. Audi Q6 H-tron

5. Volkswagen Tiguan GTE Active Concept

6. Ford Fusion

7. General Motors Bolt

8. Mercedes Classe E

9. Smart

10. Acura Precision Concept