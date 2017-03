Le alghe escono dal piatto per diventare oggetti di design

In occasione del Fuorisalone 2015 di Milano, i designer danesi Jonas Edvard e Nikolaj Steenfatt hanno presentato la loro Terroir collection, una linea di sedie e lampade a sospensione interamente creata dalla lavorazione delle alghe e della carta riciclata. In una prima fase, l’alga più diffusa lungo le coste rocciose della Danimarca, l’alga focus, viene fatta asciugare, ridotta in polvere e solo successivamente, grazie all’effetto viscoso di un polimero naturale contenuto nelle alghe brune, mischiata alla carta. Con il composto che deriva da questa lavorazione vengono modellati gli elementi di arredo della collezione Terroir.