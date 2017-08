Le biciclette conquistano le strade d’Europa

Le biciclette conquistano le strade d'Europa , delle grandi città come dei piccoli paesi . Persino in alcune zone dove la pendenza potrebbe scoraggiare, il numero di persone che si spostano in bici è aumentato a vista d'occhio. Una sensazione confermata dai dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano. Lo scorso anno - per la prima volta dopo 48 anni - sono state vendute più biciclette che automobili: 1.748.000 contro 1.450.000. Davide batte Golia. Le biciclette più economiche, più agili, più veloci sulle strade maggiormente trafficate e più facili da parcheggiare hanno sconfitto le automobili più costose da acquistare ma soprattutto da mantenere nel lungo periodo tra assicurazione, revisioni, tasse varie e il prezzo del carburante che non appena sembra calare torna a livelli da record. La bicicletta non è più solo un mezzo scelto per le gite fuori porta, quelle della domenica, è un mezzo di trasporto scelto dal 9 per cento degli italiani (erano il 2,9 per cento nel 2001) per raggiungere il posto di lavoro. In sostanza sono 5 milioni le persone che usano la bici almeno tre volte alla settimana. Un incremento registrato anche in Spagna dove l'alto tasso di disoccupazione (che ha sfondato il 20 per cento) ha portato gli spagnoli a preferire la bicicletta soprattutto per risparmiare. Anche qui, il sorpasso nelle vendite è avvenuto lo scorso anno: 780mila biciclette contro 700mila automobili. Il giro d'Europa si chiude nel Regno Unito dove iniziano a vedersi anche i primi bar a misura di ciclista. Per trasformare una città in un luogo per le due ruote, non basta costruire piste ciclabili, bisogna mettere le persone nella condizione di scegliere la bicicletta perché più comoda anche quando non si usa. Il numero di londinesi che ha appeso le chiavi dell'auto e inforcato i pedali è cresciuto del 110 per cento in dieci anni.