Acea, Edison, Eni ed Enel multate per bollette “aggressive”

Una sanzione da 14,5 milioni di euro: a tanto ammonta il provvedimento inferto dall'Antitrust a Acea, Edison, Eni, Enel Energia e Enel servizio elettrico. "Pratiche aggressive nella fatturazione dei consumi" è la motivazione. In particolare, come si legge nella nota dell'autorità, "i meccanismi di fatturazione e le ripetute richieste di pagamento per bollette non corrispondenti a consumi effettivi, nonché gli ostacoli frapposti alla restituzione dei rimborsi".

Le scorrettezze dei big

Consumi "stimati" vs "reali"

Le scorrettezze di Enel

La soddisfazione delle associazioni