Le cinque finaliste del premio Green Car of the Year

Quale sarà l'auto verde dell'anno 2012? Nel 2011 sono state la Opel Ampera e la Chevrolet Volt ad aggiudicarsi il premio Green Car of the Year . A breve sarà nominata la vincitrice per il 2012: la scelta si restringe tra soli cinque modelli, da poco annunciati. Le auto in lizza per il premio, organizzato per il settimo anno consecutivo dal Green Car Journal, sono la nuova Ford Focus Electric, la Honda Civic Natural Gas, la Mitsubishi i-MiEV, la Toyota Prius V e la Volkswagen Passat TDI, che risulta l'unica tra le finaliste a funzionare grazie a un motore alimentato da un combustibile fossile. Le cinque vetture, infatti, rappresentano praticamente tutti i sistemi di propulsione, dall'elettrico all'ibrido, dal gas naturale al Diesel. I risultati finali si avranno solo il 17 novembre, in occasione del Salone dell'auto di Los Angeles. La Honda Civic Natural Gas impiega un carburante alternativo che brucia in modo pulito ed è presente relativamente in abbondanza, specie negli Stati Uniti. La Volkswagen Passat TDI prosegue nell'ampliamento dei nuovi prodotti Diesel puliti della casa automobilistica di Wolfsburg, con una sensibile riduzione delle emissioni e bassissimi consumi effettivi. La Toyota Prius V rappresenta una variante di dimensioni maggiori della popolare ibrida della Toyota e segna l'espansione della più popolare ibrida al mondo verso nuovi segmenti. Invece che essere presentata a un salone dell'auto, la prima 100% elettrica Ford - la Focus Electric - sarà svelata al pubblico al Consumer Electronics Show di Las Vegas: un salone dell'elettronica. La Mitsubishi i-Miev è già sulle strade da mesi, frutto di un progetto congiunto con Peugeot e Citroen.