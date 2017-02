Con un bacio, così le formiche capiscono le caratteristiche della prole

Anche fra insetti evoluti come le formiche i sistemi di comunicazione sembrano coincidere spesso con quelli adottati dagli uomini. Uno studio dell’università svizzera della città di Losanna, pubblicato sulla rivista eLife, ha stabilito che anche fra le formiche il bacio è una pratica usuale. Ma non è attuato – come potrebbe credersi – per scambiare tenere effusioni fra partner, bensì per trasmettere segnali biochimici che hanno il fine ultimo di modellare il ruolo sociale di ciascuna larva in via di concepimento. “Un processo – notano i ricercatori svizzeri – che apre una porta anche su messaggi analoghi attivi attraverso i fluidi corporei e presenti in tutto il regno animale, compreso l’umano”.

Le formiche come insetti sociali

Il “bacio” che indirizza il futuro della prole