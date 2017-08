Le civette di Harry Potter

Il timore è che il film "Harry Potter e la pietra filosofale" lanci una nuova moda: quella di tenere le civette come animali domestici. Per tutta la durata del lungometraggio infatti i rapaci notturni pur avendo ruoli da protagonisti spesso sono relegati in "gabbie da canarini". E questo già dalle prime scene, quando Potter, l'apprendista mago, riceve in regalo una candida civetta delle nevi (Nyctea scandiaca) chiusa in una gabbietta che ne impedisce anche i minimi movimenti. In Gran Bretagna l'acquisto di questo tipo di rapace è legale e quindi è possibile tenerlo in casa. Una civetta delle nevi può essere comperata con circa 600 euro. In realtà per allevare un rapace come questo è necessario disporre di una gabbia enorme. La voliera dovrebbe misurare almeno nove metri di larghezza, tre di altezza ed essere il più possibile profonda. E' chiaro che diventa difficile soddisfare le esigenze di una animale del genere. Facile poi per i proprietari pentiti sbarazzarsene con conseguenze però letali per il volatile. Questo tipo di civetta vive in paesi perennemente innevati come l'Artico, da qui il candido piumaggio, pesa cinque chili quando raggiunge l'età adulta e può vivere fino a trent'anni. A differenza di altri gufi e rapaci notturni caccia durante il giorno e si nutre prevalentemente di lemming: piccoli roditori che vivono sotto il manto nevoso. "C'è un posto in tutta la Gran Bretagna dove sia possibile comperare dei lemming?" si domanda dubbioso Jenny Thurston del World Owl Trust, un'organizzazione che si batte per la protezione dei rapaci notturni. Negli Stati uniti, dove questi animali sono protetti da leggi locali, statali e federali, risalenti addirittura al 1918, c'è chi pensa di proporre "Hedwig", questo è il nome della civetta di Harry Potter, come simbolo degli sforzi compiuti per proteggere l'"Artic National Wildlife Refuge", una zona protetta paragonabile per importanza naturalistica ai grandi parchi africani, ma che è stata presa di mira dalle grandi società petrolifere, appoggiate dall'amministrazione Bush. Cristiano Carniel