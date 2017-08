Le coccole dei nove mesi

Ogni mamma in attesa sa intuitivamente ciò che gli scienziati hanno solo recentemente dimostrato: che il bambino è un individuo sensibile, riconosce la sua voce, ed è capace di creare un forte legame con i genitori. Sulla base di tali studi lo psichiatra americano Thomas Verny, pioniere nel campo della medicina pre e peri-natale, ha ideato un metodo efficace per amare e avere cura del nascituro mese dopo mese, illustrato nel libro "Le coccole dei nove mesi" edito in Italia da Bonomi. Attraverso la stimolazione tattile, come ad esempio massaggiarsi e toccarsi il ventre, che il feto percepisce fin dal quarto mese, si rafforza nel bambino la sensazione di essere amato, il suo senso di autostima e, secondo recenti ricerche, addirittura lo sviluppo del suo sistema nervoso periferico. Fin dal quarto mese di gestazione poi il nascituro, con l'apparato uditivo ben formato, stabilisce uno schema percettivo del mondo esterno: se i messaggi inviati dai genitori sono amorevoli essi possono stabilire un dialogo che può proseguire a lungo dopo la nascita. Vengono suggerite allora le chiacchiere quotidiane, la lettura della favola preferita e delle filastrocche, che coinvolgano non solo la mamma ma anche il papà e gli eventuali fratelli, e che serviranno a rasserenarlo anche dopo la nascita. Attraverso questo speciale telefono ombelicale mamma e bimbo possono gustare insieme della buona musica, che magari li coinvolga in una sorta di movimento libero, che associ il beneficio del suono a quello della danza, ritenuta un metodo eccellente per comunicare le sensazioni al nascituro. Tali metodologie sono per l'autore fondamentali: gli permettono di esplorare l'esperienza emozionale interiore della gravidanza riportandola nella giusta luce, e aiutando le future mamme ad affrontare l'attesa non come un qualcosa che deve essere sopportato, ma come un'opportunità di crescita personale. Anna Paioncini