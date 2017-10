Le condizioni ideali nell’ambiente lavorativo

Nell'organizzare uno spazio lavorativo, l'aspetto fondamentale da considerare è la funzione che ricopre l'azienda. In base ad essa è da definire la qualità energetica o l'elemento ad essa corrispondente adatto al luogo. Il caso che abbiamo preso in esame è un'agenzia di pubblicità, legata quindi ad un tipo di lavoro molto creativo e bisognoso di stimoli. Ciò fa riferimento all'elemento fuoco. Gli spazi interni sono stati allora allestiti con un abbondante uso di colore arancio e rosso vivo, simbolo del fuoco. Queste tonalità sono state usate per pannelli divisori e rivestimenti, ma anche per la copertura dell'open space principale e per alcuni complementi d'arredo quali poltrone e tavolini. Sono colori che hanno una grande capacità di stimolare la creatività e l'intelletto. Le postazioni dei computer e le scrivanie sono invece completamente nere; il nero è il simbolo di acqua, che controlla il fuoco, ed è stato scelto per riequilibrare quegli ambienti che non hanno a che fare direttamente con la fase creativa, ma che magari si occupano di compiti di routine, di normale attività d'ufficio, per i quali non è indicata un'eccessiva carica energetica del fuoco, il quale potrebbe al contrario disturbare e rendere più difficile il lavoro quotidiano. Una funzione altrettanto rilassante è svolta dalla presenza di piante in grande quantità, nei corridoi, negli uffici, nei passaggi; questo perché la funzione creativa risulta fortemente stressante e le piante contribuiscono a distendere l'ambiente e renderlo più rilassato. L'anima della pubblicità è la creatività, l'elaborazione continua di nuove idee e nuovi progetti; è un lavoro che svolgono i cosiddetti "creativi", cioè coloro che "pensano". Per loro sono stati predisposti dei "pensatoi", vere e proprie stanze adibite esclusivamente a questa funzione, che per il particolare orientamento (Est) e per la disposizione interna, facilitano il pensiero creativo. Sono stanze molto semplici, dalle geometrie regolari e attrezzate con arredi dai colori verdi e neri; il verde, simbolo legno, facilita la crescita e la maturazione delle idee. Il nero invece, simbolo acqua, consente una certa flessibilità sulle decisioni prese e aiuta a rimettere sempre in discussione le scelte creative. Per creare un'atmosfera più rilassata e rendere l'ambito di lavoro meno formale sono stati predisposti all'interno dell'azienda degli spazi ricreativi e di aggregazione, come bar e sale da biliardo. Mauro Bertamè