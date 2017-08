Le invasioni barbariche

Remy è un professore universitario, intellettuale, donnaiolo, pessimo padre. Ricoverato in ospedale per un male inguaribile, sta per morire. Avuta notizia delle gravi condizioni di salute del padre, il figlio, seppure riluttante (non ha contatti con il padre da anni), decide di raggiungerlo a Montreal, per amore della madre. Uomo d'affari, egli vive a Londra, è l'esatto opposto di Remy. "Mio figlio è un bigotto capitalista e ambizioso, mentre per tutta la vita io sono stato un socialista... edonista... lussurioso." L'ospedale canadese è affollatissimo, i corridoi ingombri di letti con malati gravi. Anche qui regna la legge dei soldi. Il figlio di Remy, per il quale i soldi non sono certo un problema, decide di fare qualsiasi cosa per togliere suo padre da quell'inferno, garantendogli un ambiente più confortevole nell'ultimo periodo della sua vita. E' così che paga tutto e tutti: gli infermieri e l'amministrazione ospedaliera per ottenere una stanza singola, gli ex studenti perché lo vadano a trovare fingendo interesse sincero per la sua salute. Paga per procurargli l'eroina che gli allevi il dolore e per ricostruire intorno a lui la vecchia combriccola di amici di un tempo. Questi rimarranno con lui fino alla fine, parlando di politica, cultura, sesso, vecchie ideologie. Remy/ Denys Arcand sente che stanno arrivando i "barbari", ma chi sono? Salvo ricordare che la parola "barbari", creata dai Greci, e poi usata dai Romani, sta a indicare gli "altri", i popoli che vivono al di là del confine, per il regista, oggi, con riferimento all'attentato dell'11 settembre, i barbari sono gli americani. Qualunquismo, cinismo nei rapporti umani, la cultura occidentale di Dante o di Montaigne in pericolo, occorre conservare i libri? Alla fine Remy muore, la sua morte piena di dignità. E' la fine di un uomo, di una generazione, di una cultura. Premiato per la migliore sceneggiatura e per la migliore attrice al Festival di Cannes 2003, vincitore come Miglior Film in Lingua Straniera alla 76° edizione della notte degli Oscar 2004, "Le invasioni barbariche" è un film colto e raffinato, divertente, ironico, per niente triste anche se parla di morte? Altamente consigliato. Laura Vascellari