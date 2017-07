Le notti di Fiona Apple

Uscirà il prossimo 18 giugno per il mercato europeo e il 19 per quello statunitense, il nuovo atteso lavoro della cantautrice statunitense Fiona Apple. Il titolo del nuovo album (il quarto della sua carriera) sarà The idler wheel is wiser than the driver of the screw, and whipping cords will serve you more than ropes will ever do. E per chi pensa sia un titolo troppo lungo, sappia che nel 1999 Fiona aveva pubblicato il disco che poi venne abbreviato da pubblico, critica e discografia in When the pawn… ma il cui titolo in origine era una vera e propria poesia di 90 parole scritta da Fiona in tre minuti dopo una notte insonne. Negli scorsi mesi erano state rese disponibili sul sondcloud ufficiale di Fiona Apple tre delle dieci tracce che andranno a far parte di The idler wheel…. Mentre da oggi sul sito della radio pubblica statunitense NPR è possibile ascoltare online lo streaming dell'intero album. Altra anticipazione è poi il video di Every Single Night, primo singolo tratto dall'album. Il video, girato dal regista Joseph Cahill, non si discosta troppo dalle atmosfere un po' cupe e assurde a cui Fiona ci ha abituato sin dal suo disco di esordio Tidal del 1996. In questo caso la cantante è circondata da lumache, coccodrilli e polpi giganti… giudicate voi.