Le origini della medicina cinese

Con il termine medicina cinese, denominata anche medicina cinese antica o medicina cinese tradizionale, si raggruppano correnti di pensiero e teorie anche molto diverse fra loro, che abbracciano oltre due millenni di storia ed uno spazio geografico molto ampio: dalla Siberia al Sud Est asiatico, dall'Himalaya alla costa del Pacifico. L'elemento essenziale che accomuna tutte le tradizioni è costituito dal pensiero cinese antico, un modo di concepire l'uomo, l'universo e la vita, che si esprime nella filosofia taoista e in quella di Confucio. In esse sono comprese e sintetizzate una vasta gamma di tradizioni sviluppatesi nel corso del tempo. A formare l'essenza della medicina cinese antica confluiscono le pratiche tradizionali degli sciamani (Wu), essenzialmente donne, e che precedono storicamente il taoismo e il confucianesimo. Lo sciamano, in virtù delle sue doti coltivate con lunghe pratiche, è in grado di entrare in contatto con "le primordiali forze della natura" e, interagendo con loro, utilizzarle ai fini della guarigione. Il principio di collegare lo stato di salute dell'individuo, e di conseguenza anche quello di malattia, al rapporto con l'universo che lo circonda (inteso come fattori climatici, energetici ed emozionali) viene mantenuto poi in tutta la tradizione della medicina cinese, anche se con peso differente a seconda delle epoche storiche. L'uomo è "a metà strada fra il cielo e la terra", unione di materia e di spirito, di corpo e di anima, per usare termini più vicini alla nostra tradizione occidentale. L'uomo è separato dal tutto, ma anche parte di esso. A questo tutto anela ricongiungersi, percorrendo la propria strada individuale (Tao) e realizzare, attraverso il suo agire finito, la sua condizione infinita. Tutto questo appare contraddittorio alla mentalità occidentale, ma il pensiero cinese e il taoismo in particolare sono pieni di contraddizioni, le quali sono intese come stimolo ad andare al di là dell'apparenza dualistica delle cose. Franco Bottalo Insegnante di medicina cinese