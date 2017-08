Quattro foodblogger sono state invitate a scegliere ingredienti eco per una ricetta dedicata all'iniziativa "Cena giusta", organizzata nell'ambito della campagna Spesa giusta di Fairtrade. Lisa Casali, Anna Maria Pellegrino, Simona M. e Francesca Gonzales hanno già pubblicato per questo sui loro blog Ecocucina, Lacucinadiqb, Pensieriepasticci e Spadelliamoinsieme le loro ricette ad hoc, sostenibili, solidali e... buone. Lisa Casali di Ecocucina, blogger e conduttrice tv amica fin dall'inizio di LifeGate e autrice dei suoi libri a Impatto Zero, presenta una ecotorta di frutta. "Anche la pausa per un dolcetto - scrive - può diventare un momento per ridurre gli sprechi e gustare qualcosa di sano e a basso impatto ambientale. Questo dolce, molto simile alla classica torta di mele, ha tutti i requisiti per una perfetta pausa in dolcezza, ancora di più se l'abbinate con un buon centrifugato di frutta. Con questa ricetta partecipo all'iniziativa #spesagiusta di Fairtrade Italia". Anna Maria Pellegrino di Lacucinadiqb ha ideato

, spiegando: "Ho deciso di preparare due piatti utilizzando una

[ph:

Glenda

, brownies 100% Fairtrade, bio e vegan. Con cioccolato fondente, banane, zucchero di canna, latte di riso basmati e noci dell'Amazzonia certificate Fairtrade]

una tajine speziata di fagioli allegri, cozze e vongole veracipentola che racconta di paesi lontani e profuma di spezie, la tajine appunto, mescolando in essa ingredienti frutto del lavoro di contadini, allevatori e pescatori che, a qualsiasi latitudine operino, meritano tutto il nostro rispetto".propone tartufini fondenti al cacao e noci brasiliane , che l'autrice presenta come perfetti quando si hanno "amici per cena all'ultimo momento e non avete un dessert pronto? Avete deciso di bere un caffè in compagnia e volete qualcosina di goloso per accompagnare la tazzina fumante? Oppure avete solo voglia di qualcosa di assolutamente cioccolatoso? Allora questa è la ricetta per voi, facilissima e veloce, talmente facile che praticamente la mia aiutante quattordicenne (la figlia) ha fatto quasi tutto da sola".rimane su questa falsariga pensando ai suoi biscottoni con cioccolato fondente "frutto della mia #spesagiusta", per chi "ha voglia di biscotti buoni e gustosi e che fanno del bene. Sì, avete letto bene, è possibile cucinare utilizzando prodotti che hanno 'una storia' dietro, quindi oltre che buoni raccontano qualcosa e aiutano qualcuno. Per me questo significa andare dai contadini ad acquistare delle mele non trattate raccolte nella campagna del cuneese, o utilizzare prodotti magari molto lontani dalla mia terra ma coltivati, raccolti e confezionati nel rispetto della sostenibilità e della qualità".Il 70% del cibo del pianeta (in Africa l'80%) è infatti coltivato da piccoli agricoltori e molti di questi sono donne, a cui sono affidati la maggior parte dei raccolti per la sussistenza. In Africa le donne costituiscono il 70% dei lavoratori agricoli e sono impiegate in tutti i lavori base, produzione, selezionatura, pesatura e confezionamento di piante, frutta, cibi. E sono proprio quindi in gran parte le donne a beneficiare del circuito Fairtrade, grazie ai cui finanziamenti stabili, equi e duraturi possono godere di condizioni di vita migliori.Infatti, dopo le quattro appassionate foodblogger, l'invito a creare la propria 'cena giusta' è esteso a tutti. Bisogna andare ad acquistare prodotti certificati Fairtrade in uno dei 5.000 punti vendita italiani, inventare un menu per l'occasione scegliendo tra le ricette suggerite dalla campagna o inventandone di nuove, mettere in tavola e fotografare tutto per condividerlo sulla pagina Facebook di Fairtrade usando l'hashtag #spesagiusta. Piccola accortezza: prima di fotografare scaricate e stampate il logo "La mia cena giusta" piazzandolo in tavola, così l'album sarà più personalizzato e riconoscibile.