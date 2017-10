Le riedizioni Sun Records firmate da Jack White

A inizio anno la Third Man Records ha riproposto alcuni di quegli artisti che per primi hanno gettato il seme del grande blues americano e che "sono da considerarsi i mattoni del DNA della cultura nord-americana" (come ha affermato una nota diffusa dalla stessa etichetta) ma che, nonostante tutto, rischiavano di essere dimenticati dal grande pubblico. Con una collana di vinili pubblicati "a puntate", in collaborazione con la Document Records, la Third Man Records ha pubblicato l'intera produzione del "tenore della Georgia" Blind Willie McTell, quella del "padre del blues del Delta" Charley Patton e quella dei Mississippi Sheiks, la cui Sittin' on Top of the World è stata riproposta anche da Bob Dylan, dai Grateful Dead e Frank Sinatra prima che lo facesse lo stesso Jack White. Poi è stata la volta dei festeggiamenti in occasione del Record Store Day, di cui Jack White quest'anno è stato il naturale ambasciatore, e più recentemente dell'uscita della versione long-playing da collezione (in oro e platino!) dell'imponente colonna sonora del film di The Great Gatsby, diretto da Baz Luhrmann, che annovera artisti come Florence + The Machine, The xx, The Bryan Ferry Orchestra, Lana Del Rey e lo stesso Jack White. Ma la Third Man Records ha una nuova ambizione: riportare su 45 giri i grandi classici del rock americano firmati Sun Records. Come lo stesso Jack White sottolinea, "se c'è una forma musicale nata in America nei primi anni del ventesimo secolo, si può scommettere che i più grandi rappresentanti di essa siano stati prodotti e pubblicati dalla Sun Records". Jack White non ha mai fatto un grande mistero del suo amore per i classici americani e la vicinanza della sua Third Man Records con la Sun è anche di tipo geografico: l'accordo che le due etichette hanno siglato insieme è stato firmato a Nashville, capitale del Tennesse e della country music, già soprannominata "città della musica", dove la Sun ha traslocato e dove White ormai da anni ha stabilito il suo quartier generale. I primi 45 giri a essere pubblicati saranno i singoli di Rufus Thomas (Beat cat/Walking in the rain, 1953), Prisonaires (Baby please/Just walkin' in the rain, 1953) e Johnny Cash (Get rhythm/I walk the line, 1956) e Jack White assicura che "ogni uscita manterrà le caratteristiche della pubblicazione originale, i dischi saranno esattamente come usciti all'epoca dalla Sun, a partire dal logo", ma sono stati previsti anche altri grandi nomi: Jerry Lee Lewis, Carl Perkins e Roy Orbison. Non è ancora dato sapere, invece, se Jack White riuscirà a stipulare accordi anche per far uscire le prime incisioni di Elvis. Per ogni uscita sarà rilasciato anche un formato su vinile giallo (soprannominato SUN RAY™ vinyl) limitato a 150 copie che verranno vendute nei negozi di dischi ma anche sull'ormai celebre Rolling Record Store, furgone itinerante che distribuisce vinili in tutti gli Stati Uniti: il 28, 29 e 30 maggio il furgone farà tappa rispettivamente a Memphis, Louisville e Indianapolis, ma per seguire il tragitto completo vi consigliamo di seguite l'account twitter dedicato.