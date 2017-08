Movimenti lenti e dolci

In queste pratiche del Qigong, i gesti sono lenti, sciolti e misurati. Le azioni rapide non darebbero al praticante il tempo necessario a percepire la qualità del proprio movimento. La scioltezza delle membra influisce sull'intenzionalità che anima le movenze. Contrarre i muscoli necessari a compiere un gesto equivale a frenare l'azione, e ciò avviene quando non si è abbastanza motivati o sicuri. Poiché l'attitudine fisica influenza lo stato psichico, abituarsi ad eseguire dei movimenti fluidi conferisce alla mente una maggior deliberazione. La misura con la quale vengono effettuati gli esercizi permette perfezionare l'ottimale raggio d'azione delle membra. Ciò conduce non soltanto ad un minor dispendio di vigore, ma limita anche l'usura delle articolazioni.