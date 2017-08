Imparare a rilassarsi

In tal modo, l'apparato locomotore lavora a lungo e con intensità, senza che il soggetto ne sia consapevole, con un dispendio energetico rilevante e soprattutto inutile. Al termine della giornata, una persona in queste condizioni si trova ad essere esausta, anche non avendo compiuto alcuno sforzo. Imparare a rilassarsi è un modo per evitare la dissoluzione del proprio vigore a causa di fattori emozionali. Non solo: come la psiche può influenzare il corpo, così anche il complesso somatico è in grado di modificare l'umore od i pensieri. Per esempio, è arduo evocare mentalmente la rabbia se si mantengono le labbra atteggiate al sorriso. Il Fangsong Gong, l'Intervenire per rilassarsi, è un'altro metodo fondamentale del Qigong. Ciascuna scuola propone degli esercizi caratteristici, alcuni dei quali sfruttano l'azione della mente sul corpo, altri procedono all'inverso.