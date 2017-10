Acque terapeutiche

La presenza in determinate acque sorgive di elementi e caratteristiche particolari (oligoelementi, radioattività, tracce di vita vegetale), le rende molto interessanti ai fini della terapia "dolce". Una nota curiosa: tutti i tentativi per riprodurre artificialmente specifiche acque terapeutiche sono fallite. Evidentemente non siamo ancora riusciti a scoprire tutti i "segreti" della natura. Nelle acque termali ci si può immergere, parzialmente o con tutto il corpo, ma si possono anche bere e "respirare" (con suffumigi). Le varianti in realtà sono molte di più: nelle grotte e nelle stufe naturali si è immersi in un ambiente umido, grazie al quale i principi attivi penetrano facilmente sia attraverso i pori della pelle sia attraverso le vie respiratorie. Il fango, il limo e la torba sono elementi naturali costituiti dalla miscela (spontanea o operata dall'uomo) di un'acqua minerale con materie organiche e inorganiche risultanti da processi geologici o biologici. In Italia sono diffusi soprattutto i fanghi, che vengono applicati in genere a temperature tra 40° e 50° C. Per venti o trenta minuti si rimane nell'impacco che viene mantenuto a temperatura costante con coperte calde. Le indicazioni per la terapia termale sono numerosissime: sono utili per l'apparato digerente (gastriti, dispepsie, ulcere, coliti, stipsi, colecistiti, epatiti ecc.), per l'apparato urinario, per disturbi metabolici come diabete, gotta o obesità, per problemi dell'apparato locomotore e respiratorio, del sistema endocrino e riproduttivo. E infine un'altra buona notizia: sono sempre più numerosi gli enti assicurativi che rimborsano le spese di un soggiorno termale prescritto dal medico! Gudrun Dalla Via