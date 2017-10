Smettete di vendere megawatt. Vendete ecoefficienza

Le case possono tagliare fino al 90 per cento i consumi energetici solo con le misure oggi disponibili, migliore isolamento, finestre a tripli vetri, caldaie a condensazione. Secondo uno studio Bain & Company per esempio le famiglie tedesche spendono dal 5 al 7% del budget familiare per l'energia, percentuale non dissimile da quella degli anni '70 ma molto diversa nella sua suddivisione: oggi si spende di più per tecnologie verdi e strumenti di ecoefficienza e sempre meno per le bollette dei consumi. "Il totale delle spese energetiche per le famiglie non è cambiato - precisa Berthold Hannes di Bain - solo che adesso va verso differenti fornitori". Quindi i profitti si orientano sempre più verso produttori di caldaie a condensazione, materiali isolanti, pannelli solari, infissi e verso marche come Vaillant, Viessmann, Recticel, Kingspan e Saint-Gobain. Mentre intanto le prime quattro utility tedesche arriveranno a perdere 2,5 miliardi di euro annui - un terzo dei loro attuali profitti - entro i prossimi dieci anni. L'associazione delle utility Eurelectric per questo suggerisce, per voce di Susanne Nies, "di smettere di vendere megawatt e di muoversi verso nuovi servizi energetici, come unica soluzione". Non è un panorama sconfortante quello che si para di fronte alle aziende energetiche europee comunque, perché uno studio McKinsey prevede che il loro Ebit cresca dai 118 miliardi di oggi fino a 138 miliardi nel 2020, nonostante un calo nei profitti dalla generazione convenzionle di energia da 55 a 49 miliardi di euro. Questo perché nuovi guadagni potrebbero provenire dai piccoli impianti a energie rinnovabili (14 miliardi di euro di profitti), servizi energetici (10 miliardi) e smart grid (6 miliardi). Nuovi servizi energetici vuol dire impianti a cogenerazione e di stoccaggio d'energia, stazioni di ricarica per veicoli elettrici, tecnologie demand response che riducono il prelievo durante le ore di picco. Tutti settori oggi dominati da player non-utility, il che prefigura un vasto territorio di possibili acquisizioni da parte delle aziende energetiche. Questo sta già accadendo in Europa. Il gigante francese del gas Gdf Suez attraverso Savelys ha acquisito 1,5 milioni di contratti di manutenzione di impianti di riscaldamento di privati e aziende. Le tedesche Eon e Rwe stanno lavorando con il produttore di scaldabagni Chp, mentre l'Enel ha stretto un accordo con Echelon e Ibm nel settore dei contatori intelligenti, gli smart meter. "Entro il 2020 e usando tecnologie non fantascientifiche le nuove case potrebbero consumare il 10% dell'energia che oggi usano - conferma Giorgio Busnelli di McKinsey - e ciò richiede alle utility di sviluppare nuovi modelli di business se vogliono rimanere competitive". La Bank of America Merrill Lynch afferma che l'efficienza energetica è un "global megatrend". Secondo lo studio americano il miglioramento delle performance ecologiche nelle abitazioni offre il maggior potenziale di crescita di ogni altro settore, ed elenca 113 azioni in diversi settori, tra cui mobilità sostenibile, industria, information technology e illuminazione, promettenti per i grossi margini di guadagno. Mentre gli Ad delle aziende energetiche devono ancora capire chi gli sta mangiando nel piatto, nuove aziende fioriscono e prosperano nei verdi campi dell'efficienza energetica, della tecnologia, dell'ecologia.