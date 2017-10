Le verdure in busta

Apparse prima nei banchi dei supermercati, oggi fanno capolino anche in molti negozi di frutta e verdura, già pronte all'uso e confezionate in buste sigillate. Le verdure in busta sono sicuramente comode e veloci e riescono ad attrarre molti consumatori, specialmente quelli che hanno poco tempo da dedicare alla cucina. Prima di analizzare quali sono le caratteristiche e le modalità di conservazione delle verdure in busta, vogliamo però ricordare che le verdure, e in particolare le insalate, sono un alimento che andrebbe consumato fresco, lavato a foglia intera sotto acqua corrente e, soprattutto, tagliato poco prima di essere servito.Le foglie spezzate o tagliate, infatti, perdono le vitamine nel giro di breve tempo. Le verdure "in busta", una volta raccolte, lavate, tagliate, vengono trattate con anidride solforosa (E220), che aiuta a mantenere un aspetto fresco, e imbustate. L'E220 è un conservante molto utilizzato nelle preparazioni anche se l'abuso di questo prodotto può causare reazioni allergiche e intolleranze alimentari in quanto favorisce il processo inibitorio delle vitamine B1 e la B12. È inoltre causa della diminuzione del valore nutritivo dei cibi. Questo tipo di conservante non deve essere presente nei prodotti marchiati biologici in quanto la legislazione in merito non permette l'uso di alcun tipo di conservante. Il lavaggio industriale delle verdure viene effettuato in modo da non compromettere la salute di chi le consuma, tuttavia non esistono limiti legislativi che definiscano la massima carica microbica consentita. Il livello d'igiene di questi preparati è definito dagli standard interni dei singoli produttori. Altro discorso è quello della conservazione. L'insalata avvizzisce, le parti tagliate imbruniscono rapidamente. I fattori che maggiormente influiscono sulla shelf-life, ovvero sulla durabilità del prodotto, sono la temperatura e la presenza di ossigeno. Le buste in polipropilene utilizzate dall'industria riescono a ostacolare la penetrazione dell'ossigeno e la fuoriuscita di anidride carbonica. In questo modo si blocca la respirazione delle foglie, si limita la perdita di acqua rallentando l'avvizzimento e si crea una barriera al proliferarsi di muffe e microorganismi putrefattivi. Per quanto riguarda le modalità di conservazione, le buste devono essere mantenute in frigorifero e, all'acquisto, non si devono presentare gonfie e appannate. Non essendoci l'obbligo della data di confezionamento, è consigliabile acquistare prodotti ad almeno 3 - 4 giorni dalla scadenza. Inoltre, una volta aperta la confezione, il prodotto deve essere consumato il prima possibile, in quanto la sua conservabilità è decisamente inferiore a quella del prodotto non trattato. Infine, anche se le confezioni recitano che la verdura è pronta per essere consumata è comunque consigliabile rilavarla in quanto si diminuisce la residua concentrazione di carica batterica. Betty Pajè