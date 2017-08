Le zanzare si eliminano con i geni sabotatori

E' il piano di Austin Burt, biologo evoluzionista dell'Imperial College di Londra. Il progetto è semplice: sfruttare la singolare capacità parassita di particolari geni chiamati Heg per sabotare il codice genetico di alcune specie di zanzara. I geni sabotatori producono una proteina che taglia il Dna in corrispondenza di specifiche sequenze, creando il varco per l'inserimento di una nuova copia di se stessi, un altro Heg. Così facendo possono interrompere una sequenza vitale, magari quella che serve a un uovo appena fecondato di zanzara per cominciare lo sviluppo della larva. In questo modo l'interruzione potrebbe risultare fatale non solo al singolo insetto ma anche alla sua progenie.