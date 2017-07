Leadbelly – Reborn And Remastered

Huddie Ladbetter, detto Leadbelly, è una figura fondamentale nel mondo della musica popolare americana, non solo perché seppe unire i due tronconi non colti della tradizione, ovvero il folk e il blues, ma anche e forse soprattutto perché i suoi incontri con Alan Lomax della Biblioteca del Congresso hanno portato alla registrazione di un bagaglio enorme di canzoni popolari che altrimenti sarebbe rimasto probabilmente sconosciuto. Leadbelly raccoglie in sé la leggenda del blues, rappresenta una sorta di archetipo in cui tutti gli stereotipi e le verità si concentrano. Nativo della Louisiana, ha passato buona parte della vita a raccogliere cotone, ritagliandosi momenti ludici musicali in cui suonava il country blues. Da giovane ha accompagnato nei suoi vagabondaggi Blind Lemon Jefferson e da anziano, dopo aver vissuto una vita violenta che gli è costata due lunghe permanenze nei penitenziari, ha fatto della musica il suo lavoro, portando la tradizione nei campus universitari e nei vari contest che cominciavano a svilupparsi nel corso del primo revival degli anni 40. Nonostante sia considerato una specie di padre del folk blues, il suo repertorio non ha mai trovato la diffusione che merita: è quindi da sottolineare questo doppio cd che la Rough Guide ha deciso di dedicargli. In realtà il cd che lo vede impegnato in blues, ballate e minstrel songs è uno solo, mentre l'altro cd, che figura come bonus, è costituito da 11 pezzi in cui altri bluesman e folksinger a lui contemporanei cantano sue canzoni o pezzi tradizionali che per primo aveva fatto conoscere. In questo cd, per dare un'idea, possiamo trovare Woody Guthrie che interpreta Ramblin' Round, Josh White che canta TB Blues, Sonny Terry, Big Bill Broonzy e Brownie McGhee che fanno rispettivamente ascoltare Shake Down, Key To The Highway e Black Brown And White. Tornando al vero cd di Leadbelly, si possono ascoltare alcuni suoi classicissimi che danno un'idea dell'eterogeneità del suo repertorio. Maestro della 12 corde, Leadbelly ci regala brani come Pick A Ball Of Cotton, Good Morning Blues, Alberta, The Bourgeois Blues, Rock Island Line che avrebbe fatto la fortuna di Lonnie Donegan e del suo skiffle, e soprattutto Irene Goodnight, scritta alla fine della sua carriera e portata dagli Weavers nelle parti alte delle classifiche americane proprio mentre Leadbelly stava morendo. C'è naturalmente molto altro, 22 brani che ci rendono famigliari una voce possente e uno stile chitarristico percussivo che hanno fatto la storia. Roberto Caselli