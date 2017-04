A tutto gas senza nessuna strategia, è il futuro energetico dell’Italia

Un anno fa alcuni politici hanno salutato con un #Ciaone piuttosto arrogante la sconfitta di coloro che, Legambiente in prima in fila, si erano battuti per chiedere agli italiani di bocciare la norma che voleva le concessioni delle estrazioni di idrocarburi senza limiti temporali. Una sconfitta si badi bene non di merito, perché la stragrande maggioranza di italiani votò per mettere un limite temporale alle trivelle, ma di quorum che non fu raggiunto, poiché l'affluenza si bloccò su un onorevolissimo 31 per cento.

Prima dicevano quorum. Poi il 40. Poi il 35. Adesso, per loro, l'importante è partecipare #ciaone — Ernesto Carbone (@ernestocarbone) 17 aprile 2016

Un anno dopo il referendum sulle trivelle

Riaperte le trivellazioni entro le 12 miglia

Due possibili gasdotti in Puglia

È l'ora di cambiare il futuro dell'energia in Italia