Legno, vetro e tanta luce per il nuovo aeroporto di Baku

Saranno dei veri e propri bozzoli in legno, come definiti dagli stessi progettisti, quelli che accoglieranno i 6 milioni di passeggeri l'anno all'aeroporto internazionale Heydar Aliyev di Baku in Azerbaijan. All'interno bar, ristoranti, aree relax e business room. Progettato dallo studio turco Autoban, con sede ad Istanbul, il nuovo terminal vuole essere “un tributo all'ospitalità azera e alle recenti trasformazioni sociali del Paese”, con forme decisamente fantasiose ma confortevoli, con materiali naturali quali legno e pietra. I passeggeri attraverseranno così una struttura in vetro concava, che avvolge i check-in e le aree relax su quattro livelli. Qui le strutture a bozzolo, in legno massello di Ayous ricoperto con impiallacciatura in rovere, con intorno alberi in vaso, ospiteranno i passeggeri prima della partenza.