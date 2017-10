Les rencontres d’Arles, la fotografia internazionale in Provenza

La fotografia è un'arte capace di emozionare profondamente e velocemente: uno scatto, così come rapidamente prende forma, può, allo stesso modo, mutare stati d'animo e svegliare coscienze. Se le fotografie sono esposte in uno scenario che, già da solo, racconta storia e cultura, questa forma d'arte diviene quasi formativa. Succede semplicemente ma meravigliosamente ad Arles, cittadina della Provenza francese che ospita ormai dal 1970, Les rencontres internationales de la photographie, un festival stupefacente non solo per gli appassionati di fotografia. C'è tempo fino al 25 settembre per concedersi questa gioia.

Les rencontres d'Arles, i luoghi

Les rencontres d'Arles, i fotografi, le storie