Lezioni di pappa

La fascia di età tra i due e i sei anni costituisce un periodo molto importante per l'educazione alimentare, perché si inserisce tra l'epoca in cui il bambino conosce gli alimenti e impara a gustare, masticare e deglutire cibi solidi e di consistenza diversa da quelli precedenti, e l'età scolare, in cui la sua autonomia di gusti e l'attrazione per tutti o quasi gli alimenti comuni agli adulti dovrebbe essere raggiunta. Il traguardo di un genitore dovrebbe essere educare il bambino a mangiare di tutto, cosa possibile, a patto che insieme alle limitazioni il bambino riceva il rispetto per le sue preferenze e per l'espressione della sua autonomia. L'autonomia del bambino si esprime con il desiderio di fare da solo nonostante non sia ancora capace, ad esempio, di usare le posate e attraverso i suoi "no", con cui afferma gusti e personalità. L'alimentazione non riguarda solo la crescita fisica del bambino ma è investita di significati emotivi strettamente connessi al suo mondo psicologico, ai suoi sentimenti, al suo modo di mettersi in relazione con l'ambiente e di comunicare con gli altri. L'educazione alimentare nella scuola materna è molto importante, poiché in tale periodo il bambino lascia la famiglia, e con essa le abitudini alimentari e le relazioni affettive peculiari, ed entra nel vasto mondo scolastico e sociale, impaurito e insieme desideroso di diventare autonomo, di ampliare le proprie esperienze e il gruppo di riferimento. E' questo il momento magico per introdurre nuove conoscenze e per motivare il bambino a nuovi comportamenti alimentari. Nell'età prescolare e scolare l'assunzione di dolci e bevande zuccherate, ad esempio, deve essere considerata con grande attenzione. In questa fase il bambino gode di maggiore autonomia che in passato, è in grado di leggere i messaggi pubblicitari, comunica con i coetanei e con gli adulti e subisce influenze diverse, non sempre positive, che possono orientarlo al consumo degli alimenti "sbagliati". Per queste ragioni è molto importante che l'informazione riguardante le norme di una sana alimentazione sia costante, a casa e a scuola. Giulia Fulghesu Psicologa e dietista