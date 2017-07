Libertà, salute, sicurezza. I vantaggi della mobilità del futuro, numeri alla mano

Cosa ci riserva la mobilità del futuro? E cosa cambierà nella nostra vita? La risposta arriva dall'autorevole e indipendente studio dal titolo Freeing the road, Shaping the future for autonomous vehicles che analizza le opportunità sociali ed economiche offerte dall’introduzione della guida autonoma sulle strade europee. Oltre all’atteggiamento dei consumatori e dei governi nei confronti della mobilità del futuro e delle tecnologie legate alla guida autonoma. Cosa ne è emerso? Da un canto il report di Policy Network, istituto di ricerca internazionale indipendente, ha evidenziato come legislatori e governi dovranno prestare una sempre maggiore attenzione allo sviluppo di politiche che supportino la guida autonoma. Dall’altro, c’è la percezione dei consumatori, che nella mobilità del futuro ci vedono soprattutto più sicurezza, libertà e salute.

Un europeo su quattro rinuncerebbe al volante

Strade libere e qualità dell’aria gli obiettivi

il 58 per cento degli intervistati vede nei veicoli a guida autonoma una possibile soluzione.

oltre la metà degli intervistati (52 per cento) si aspetta che la guida autonoma contribuisca a ridurre il numero di incidenti provocati da errori umani.

per il 43 per cento degli intervistati, le auto che si guidano da sole contribuirebbero a una sostanziosa riduzione dei guidatori pericolosi.

la riduzione degli incidenti e dei livelli di stress, sono considerati importanti nella metà delle risposte.

il 50 per cento degli intervistati vede il maggior vantaggio della guida autonoma nella possibilità di fare altro durante gli spostamenti in auto (leggere, guardare un film, lavorare).

Ovviamente, ci sono anche gli scettici

Quanto valgono le potenziali ricadute sociali ed economiche delle auto che guidano da sole?

Servono scelte politiche concrete e coerenti