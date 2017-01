I bambini diventano maestri di sostenibilità con LifeGate e Kia

Non sono gli attacchi terroristici né tantomeno l’emergenza profughi o il Dieselgate ad avere scosso maggiormente l’animo degli Italiani negli ultimi anni. È piuttosto l’allarme smog nelle grandi città ad avere turbato il sonno degli abitanti del Belpaese. Un allarme che rientra nel più vasto tema della sostenibilità e interessa, secondo i dati Istat, oltre il 62 per cento della popolazione, vale a dire ben 31 milioni di persone, con ripercussioni dirette sulla salute, la serenità e lo stile di vita. Preoccuparsi, però, non è sufficiente. È necessario agire e informare. Il rispetto dell’ambiente, unica via percorribile per porre le basi di un’esistenza migliore, è una materia preziosa. Una materia che, grazie a LifeGate e Kia, arriverà presto sui banchi di scuola.

I bambini imparano la sostenibilità con il peer-to-learning

Prima alunni, poi maestri di sostenibilità

Dal car sharing alla guida autonoma, l’auto è sostenibile

Il futuro della mobilità deve essere ecocompatibile