LifeGate racconta “Tuttaunaltracosa”

Per esporre prodotti, raccontare progetti, storie di cooperazione e di amicizia tra i produttori del Sud e i consumatori del Nord del mondo. La cornice del bel giardino del Centro Missionario Pime, che ha accolto quest'anno il colorato popolo del commercio equo, e l'allestimento con grandi ombrelloni in tela dal Madagascar, hanno da subito dato alla fiera l'aspetto di una festa, ravvivato poi dalla grande affluenza di visitatori (gli organizzatori parlano di 50.000), dai concerti, dagli spettacoli e dal clima intenso e allegro che neanche l'acquazzone di sabato sera ha saputo incrinare. Girando per gli stand si aveva uno spaccato della vitalità e della ricchezza del commercio equo oggi in Italia: ogni bottega presentava un progetto specifico, un gruppo di produttori con cui si è instaurato un rapporto di cooperazione e i prodotti che da quel progetto scaturiscono. Il percorso guidava il visitatore attraverso le varie famiglie merceologiche, dalla casa, all'abbigliamento, ai prodotti alimentari, ai giochi, gli strumenti musicali... Prodotti di alta qualità, che a hanno da invidiare a quelli che l'attuale moda dell'etnico ci propone ormai insistentemente. La presenza di visitatori d'eccezione, come Moni Ovadia, ha poi sottolineato la rilevanza che l'esperienza del commercio equo e solidale sta assumendo in questi ultimi anni. Infine una critica: rimane un po' il rammarico di aver allestito la fiera "Tuttaunaltracosa" in un luogo troppo connotato e per addetti ai lavori: il commercio equo italiano ha ormai tutte le carte in regola per presentarsi al grande pubblico e meriterebbe senz'altro maggiore attenzione e visibilità. Giovanna Salvini