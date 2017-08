LifeGate Radio insieme a Vedere i Suoni

Parte la II edizione della rassegna di cinema e world music "Vedere i Suoni", organizzata dal Comune di Milano- Milano cinema in collaborazione con Arci Milano. Un festival di spettacolarità e documento scandito dalla proiezione di film d'autore che raccontano la world music nella sua accezione più ampia, dalle musiche etniche tradizionali alle musiche meticcie e urbane, frutto delle contaminazioni e delle evoluzioni delle periferie. La rassegna, ospitata presso il cinema Gnomo dal 29 gennaio al 3 febbraio, presenta un ricco programma articolato in 6 giornate a tema: la prima giornata, realizzata in collaborazione con Raul Della Cecca e il dj Vito War, sarà dedicata al reggae; la giornata dedicata alla musica brasiliana (1 febbraio) presenterà rari film inediti (Samba Riachao, Cartola, Coisa mais linda); il 2 febbraio sarà dedicato alla pluripremiata personalità di Carlos Saura; il 30 gennaio è dedicato al blues con la proiezione di film prodotti da Martin Scorsese (Wim Wenders e Charles Burnett). Alcune proiezioni sono autentiche chicche: un ritratto-documentario del musicista manouche Django Reinhardt su testo di Jean Cocteau, il film Muvrini di Tony Gatlif; Craj di Davide Marengo, trasposizione cinematografica dello spettacolo di Teresa De Sio e Giovanni Lindo Ferretti che è un affresco sulla musica tradizionale pugliese, da Matteo Salvatore ai Cantori di Carpino. Da sottolineare anche una trasposizione sudafricana della Carmen di Mark Domford-May, Orso d'Oro a Berlino (3 febbraio) e il film messicano El Violin. Come nell'edizione 2007 le proiezioni saranno accompagnate da alcuni incontri evento che arricchiscono il portfolio del festival: in programma un incontro con Teresa De Sio e Giovanni Lindo Ferretti. Programma Per info: Arci Milano, ufficio cultura 0254178224/5 [email protected] [email protected]