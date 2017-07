LifeGate Roma. Ha inizio la serie live con i Rio

Dopo la stagione d'incontri dal vivo nell'Area Protetta Live! condotta dalla voce calda ed esperta di Sergio Mancinelli, si continua a respirare l'aria della buona musica 'sul palco' in un appuntamento speciale dal Conte Staccio, uno dei locali più apprezzati della Capitale. Venerdì 12 giugno arrivano a Roma i Rio assieme a tutta la loro energia rock. Con il nuovo singolo "Il Gigante", che vede la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia e di Paolo Rossi, i Rio hanno aderito al progetto Impatto Zero® di LifeGate. Il brano, uscito lo scorso 22 aprile in occasione della 39esima Giornata Mondiale della Terra, anticipa un anno molto attivo per la band che culminerà con l'uscita del terzo album, prevista in autunno. I Rio nascono alla fine del 2001 dall'incontro di due musicisti che condividono la passione per il rock'n'roll e per il Messico: sono Fabio Mora, la voce, e Marco Ligabue, chitarrista e compositore. Oltre ai due fondatori, la line-up annovera anche Fabio "Bronsky" Ferraboschi (basso), Cesare Barbi (batteria) e Alessandro "Dj Bart" Bartoli (loops ed elettronica). Il risultato è tra i più interessanti del panorama musicale italiano: suoni vintage di basso, chitarra e batteria arricchiti da campionamenti, scratch e groove che in questo progetto sembrano trovare la sintesi perfetta. Nello speciale appuntamento di LifeGate Roma Live! la band si racconterà e proporrà il suo sound elettrico. Gli appuntamenti Live! sono in onda su LifeGate Radio: una radio in mezzo al suo pubblico, che anche nella Capitale è sempre più numeroso grazie alle nuove iniziative di LifeGate Roma. Sul palco del Conte Staccio gli ospiti di Sergio Mancinelli trovano il luogo naturale dove esprimersi attraverso parole e musica, stimolati anche dalle domande dei presenti e degli ascoltatori. LifeGate Roma Live! - ospiti, i Rio 12 Giugno 2009 @ Conte Staccio via di Monte Testaccio, 65b (Testaccio) - Roma Inizio live ore 22.00 puntuali Si invitano gli ascoltatori ad arrivare entro le 21.30 INGRESSO LIBERO Il live andrà in onda su LifeGate Radio mercoledì 24 giugno alle 22.00 Info: [email protected]