Limiti ecologici per la pesca in mare

Le nuove misure vengono applicate in prima battuta sul merluzzo bianco, perchè questo pesce sta ormai scomparendo, tanto che "in alcune zone è talmente scarso che gli esperti scientifici non sono in grado di prevedere gli effetti di misure di ricostituzione sugli stock interessati" come avverte il sito della Comunione europea dedicato all'argomento. Da qui l'idea di adottare misure incisive, unica alternativa all'esaurimento degli stock (la quantità di pesce presente nei mari) e quindi la fine irreversibile dell'attività di questo tipo di pesca. Proprio sulla base della nuova politica della pesca, impostata sul fatto che l'unica via percorribile sia la pesca sostenibile, la Commissione ha presentato su richiesta del Consiglio, un piano a lungo termine per il merluzzo bianco. "E' la prima volta che ci troviamo di fronte a un piano pluriennale, che non salverà soltanto i pesci, ma anche il futuro dei pescatori" afferma il Commissario Franz Fischler. La posta in gioco è alta, si tratta di evitare e riparare danni che non coinvolgono soltanto l'ambiente, ma anche l'economia e la società. Il piano prevede la riduzione dei totali ammissibili di catture, la riduzione della capacità di pesca e un'applicazione efficace e controllata di questa. Per avere i parametri di quanto ridurre le catture e la capacità di pesca, il piano individua, sulla base di pareri scientifici, le dimensioni minime al di sotto delle quali le specie ittiche rischiano di esaurirsi. Ad esempio, per il merluzzo bianco del Mare del Nord, dello Skagerrak e della Manica orientale, la dimensione minima delle riserve presenti è stata stimata a 70 000 tonnellate. Ma nel 2002 il quantitativo di pesci adulti presenti in questo stock era soltanto di 38 000 tonnellate. Il piano fissa in 150 000 tonnellate il livello da conseguire e da mantenere inalterato per due anni consecutivi. A questo punto la Commissione proporrà di eliminare i limiti imposti dal piano di ricostituzione. Cosa succederà ai pescatori e i lavoratori delle rispettive industrie che perderanno il lavoro? L'Unione europea ha istituito un fondo per la demolizione dei pescherecci e un piano socioeconomico per chi perde il lavoro. Aiuti comunitari sono previsti anche per i proprietari dei pescherecci e i loro equipaggi che devono interrompere la loro attività per un periodo di tempo limitato. Probabilmente assisteremo anche a un aumento del costo del merluzzo bianco, ma già adesso il baccalà è passato da pesce economico a specialità da consumare quando si vuole spendere un po' di più. Misure analoghe al merluzzo bianco verranno prese prossimamente anche per gli stock di pesce meridionali del nasello, della sogliola, dell'eglefino e dello scampo. Rita Imwinkelried