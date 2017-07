Linguine aromatiche

Ingredienti per 4 persone 350 g di linguine 200 g di spinaci novelli scorza grattugiata di 1 limone 2 spicchi d' aglio una manciata di prezzemolo 2 manciate di parmigiano reggiano grattugiato 30 g di pinoli olio extra vergine di oliva peperoncino sale

Preparazione Mettere a bollire abbondante acqua salata per la pasta. Nel frattempo, in una padella ampia versare l'olio, la scorza di limone, l'aglio schiacciato e il peperoncino, lasciandoli insaporire facendo attenzione a non farli abbrustolire. Spegnere e lasciare l'intingolo a riposo nella padella. Lessare le linguine al dente e scolarle conservando una tazza di acqua di cottura. Versare le linguine scolate nella padella con l'intingolo, accendere il fuoco, aggiungere la tazza d'acqua di cottura e le foglioline di spinaci. Mescolare bene, far saltare e insaporire il tutto. Prima di spegnere, cospargere con i pinoli e il prezzemolo tritato, mescolare di nuovo. Servire nei piatti raccogliendo il condimento rimasto sul fondo della padella, cospargere con il parmigiano. Servire ben caldo.