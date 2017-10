Canapa e lino. La moda si fa attenta all’ecologia

Nell'ambito della collezione Armani Jeans "primavera estate 2002", ricca di contrasti e, come sempre, di accostamenti sorprendenti, il noto stilista propone una linea in sintonia con la crescente attenzione del pubblico alla questione ambientale. La linea consiste in dieci capi maschili, dieci femminili e sei per il bambino, che sono il primo risultato di un progetto di recupero e valorizzazione di tessuti naturali, trattati in modo naturale in tutte le diverse fasi di lavorazione. Cotone biologico, lino e canapa, trattati con tinture e lavaggi ecologici, vengono trasformati in capi di vestiario dalle tinte naturali e innovative. Attraverso una tecnologia innovativa e una particolare costruzione del capo, che tengono conto delle peculiarità di ogni diversa fibra, si ottiene un "fit" particolarmente confortevole, che segue la linea del corpo senza costrizioni e rigidità. Un primo passo, nell'ambito di un progetto elaborato per la diffusione della canapa sul mercato tessile italiano e nel mondo dell'alta moda, per coniugare l'attenzione per il consumatore e quella per l'ambiente.