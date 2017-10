L’intimismo visionario dei Simbolisti

Un viaggio attraverso la pittura simbolista può a tutti gli effetti essere inteso come un percorso esplorativo lungo le pieghe più riposte della propria interiorità: fantasmi, allucinazioni, visioni, incubi, desideri, intuizioni e associazioni di idee assurgono qui al rango di protagonisti assoluti. Se è pur vero che ogni espressione artistica ci fornisce utili elementi di conoscenza in merito al nostro rapporto soggettivo con le immagini, nella pittura simbolista una simile vocazione viene enormemente accentuata da due caratteristiche dominanti e peculiari, quali l’intimismo e l’antirealismo. Focalizzando la propria attenzione sulla percezione individuale del mondo invece che sui suoi tratti esteriori, i pittori simbolisti mirano a superare il naturalismo impressionistico (dal quale molti di essi provengono) trasfigurando la realtà circostante alla ricerca di nessi associativi ed intuitivi tra le cose, mediante allusioni, riferimenti mitologici o altri generi di corrispondenze –ora fluide, ora complesse– tra significante e significato: non è un caso che l’etimologia del termine “simbolo”, dal greco syn-ballein, cioè mettere insieme, rinvii esattamente a questo procedimento di libera associazione.