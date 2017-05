L’invenzione che trasforma ogni oggetto in strumento musicale

Quando tocchiamo qualsiasi oggetto di uso quotidiano, la cui superficie sia abbastanza sottile da risuonare, produciamo delle vibrazioni. Oggi queste vibrazioni, grazie a un'invenzione italiana, possono essere catturate da chiunque per diventare le note di una canzone, rivoluzionando così il processo di creazione musicale. Mogees (acronimo di Modal Gestural Surface) è un piccolo sensore che, come una sorta di stetoscopio, si applica alle superfici degli oggetti e si collega alla presa delle cuffie di smartphone e computer tramite un cavetto analogico apposito. Alberi, transenne, vasetti di marmellata, tavoli, ogni cosa che ci circonda può essere suonata: toccando le superfici di legno, metallo, plastica o vetro, Mogees rileva le vibrazioni e le trasforma in segnali elettrici che trasmette in tempo reale al dispositivo collegato, dove un’app li converte in musica attraverso un algoritmo.