L’invisibile apparente nelle fotografie di Armin Linke

Chi concepisce il percorso di una mostra fotografica come un’esperienza essenzialmente passiva, ovvero come una sorta di pigra passeggiata contemplativa attraverso immagini scattate da altri e di cui limitarsi a prendere distrattamente visione, dovrà prima o poi ricredersi. E a maggior ragione avrà occasione di farlo in questi mesi al PAC di Milano, che fino al 6 gennaio accoglie una selezione di oltre 130 scatti del fotografo milanese Armin Linke, nell’ambito di un’esposizione la cui caratteristica peculiare consiste proprio nell’enfatizzare al massimo grado il ruolo attivo e critico del visitatore o, più in generale, di chi osserva una qualsiasi immagine. A partire dal corposo archivio dell’artista, costituito da oltre 20mila foto che illustrano una serie di epocali mutamenti ambientali, economici e tecnologici del nostro tempo, i curatori Ilaria Bonacossa e Philipp Ziegler hanno congegnato un itinerario espositivo composto da scatti ciascuno dei quali diviene, letteralmente, “pre-testo” per divagazioni e commenti affidati ad un manipolo di studiosi, scienziati e geografi reclutati ad hoc dallo stesso Linke.

L'immagine come dispositivo aperto e ipertesto

Un fotografo-filosofo

Eventi collaterali