L’Italia tra vigne e cantine

Con l'estate agli sgoccioli e l'autunno alle porte, non c'è miglior momento per scoprire le strade del vino. La vendemmia è iniziata, mentre l'Italia si fa percorrere attraverso i suoi vigneti, il colore dei grappoli maturi tra le foglie di vite, il profumo degli acini pestati. Da Nord a Sud, ogni territorio nasconde storie e paesaggi diversi a cui corrispondono vini diversi e differenti metodi di produzione. Luoghi immersi nella natura, ampie distese di filari e colline dove regna il silenzio dell'attesa e di un lavoro meticoloso. Attraversarlo richiede un andamento lento e rispetto per l'ambiente, quindi un mezzo dalla guida confortevole e a basse emissioni. Da lasciare quando si ha voglia di proseguire a piedi o in bicicletta (e di brindare). Da riprendere poi fino alla tappa successiva, rigorosamente con un amico astemio alla guida.

INSEGUENDO LE BOLLICINE IN FRANCIACORTA

CONEGLIANO E VALDOBBIADENE "CAPITALI" DEL PROSECCO

Foto © www.coneglianovaldobbiadene.it

È tra case bianche, trulli, masserie, che si produce il vino in

. Il territorio è una distesa di vigneti, oltre che di uliveti e querceti, separati da muretti a secco. La

(da cui prendono il nome i due vini) si snoda nella Murgia Orientale. Se a Locorotondo è il punto privilegiato per godere del panorama dei vigneti e perdersi tra le stradine in pietra, a Martina Franca si apprezza il centro barocco con i palazzi nobiliari. Fatevi guidare dal bianco purissimo dove il sole si riflette per trovare il borgo di

che culmina con la cattedrale e quello unico di

, paese dei trulli (cercate la Casa d' Amore o il Trullo Sovrano a due piani o ancora la chiesa di sant'Antonio anch'essa a forma di trullo), nonché patrimonio Unesco.

IL VINO NOBILE DELLA TOSCANA