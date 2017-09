Litogemmoterapia, una sinergia curativa

Spesso un intestino mal funzionante o un fegato sovraccarico o una cattiva eliminazione renale e dei ristagni nel sistema linfatico non ci aiutano certo ad avere una chiara visione di ciò che accade dentro e fuori di noi. Tra i rimedi che ci aiutano a far scorrere le energie all'interno del corpo, che ci aiutano a smaltire le scorie che non scompaiono naturalmente, troviamo i Litogemmoterapici, dei drenanti omeopatici denominati "Ligemed", che associano le proprietà delle rocce naturali (litoderivati) a quelle di gemme o tessuti giovani di piante (gemmoderivati). Questa metodologia si basa sul principio della "sinergia" (dal greco "lavorare con") il che significa, in questo contesto di salute, che un dato effetto terapeutico si ottiene mescolando due o più medicamenti o sostanze che interagiscono, provocando sull'organismo un'azione più efficace ed immediata di quella che si potrebbe ottenere da uno solo dei prodotti. Qualche esempio pratico di queste gocce litogemmoterapiche: