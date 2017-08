Liverpool, comunità pronta al cambiamento

Duecento anni fa la città di Liverpool, che si estende lungo il fiume Mersey, aveva il porto più importante del mondo. Oggi una parte dei rinomati Docklands è stata restaurata: gli Albert Dock con musei, negozi, alberghi. Un laboratorio della Facoltà di Architettura dell'Università di Liverpool, in collaborazione con lo studio di architettura zurighese "Xspace", ha individuato, oltre alla necessità di spazi verdi in punti strategici, anche quella di ricollegare quella parte dei Docklands ancora abbandonata con il resto della città. Un progetto di Greg Keeffe "Bio-Port Free Energy City" dell'Università di Leeds, invece, utilizzerebbe lo spazio dei Docklands per la produzione di alghe da convertire in biofuel e da utilizzare come carbon sink. Il comune di Liverpool si è prefissato una serie di obiettivi da raggiungere per il 2024. La città mira a essere la più visitata del Regno Unito dopo Londra, e con il programma "Sustainable Community Strategy" punta a rafforzare il benessere e la salute della sua cittadinanza: ogni individuo dovrebbe beneficiare di condizioni di vita migliori. Sono cinque le aree individuate ("competitivity", "connectivity", "health and wellbeing", "distintive sense of place" e "thriving neighbourhoods") attraverso cui innescare i meccanismi di cambiamento, per integrare le caratteristiche della matrice eterogenea di cui la città è composta e per riconoscere la specificità dei quartieri. Questo significa che la diversità culturale è parte del tessuto che rende la città vitale e nessuno dovrebbe essere senza dimora. Il rapporto "Zero Carbon Britain", presentato nel 2010, pone, fra le altre, questa domanda: "Why we want to do it?": perché vogliamo ridurre le emissioni di anidride carbonica e cambiare l'andamento insostenibile dell'assetto planetario? Questo rapporto dettagliato e ottimista propone non solo la teoria, ma anche chiari passaggi pratici di come sia possibile ridurre rapidamente le emissioni responsabili del surriscaldamento del pianeta, riportando equilibrio fra l'attività dell'uomo e la salute dell'ambiente. Il rapporto individua e definisce quattro strategie: prima di tutto consumare meno energia attraverso trasporti puliti e l'efficienza energetica dei palazzi; soddisfare il fabbisogno di energia da fonti rinnovabili; terzo valutare l'impatto dell'uso del suolo; e infine, agire sulla legislazione per produrre gli incentivi necessari alla creazione di nuovi posti di lavoro. Ogni individuo deve essere consapevole del proprio consumo energetico, e il governo può intervenire con comunicazione mirata e una legislazione appropriata. Non lontano dalla Dyfi Biosphere e immerso nella Dyfi Valley in Galles, si trova il Centre for Alternative Technology (CAT) che coordina il rapporto Zero Carbon Britain. Sin dalla sua fondazione nel 1973 è specializzato nella ricerca sull'energia alternativa, all'educazione ambientale e alla sostenibilità. Al suo interno si trovano il Wales Institute for Sustainable Education, e il Graduate School of the Environment. Inoltre, il suo centro visitatori dà la possibilità di conoscere i principi della vita sostenibile. Nel Centro sono state sviluppate soluzioni pratiche e applicabili a ogni aspetto della vivibilità sostenibile: dagli edifici passivi all'orto biologico, al sistema per l'approvvigionamento dell'acqua, alla tecnologia solare per il riscaldamento. Uno dei suggerimenti proposti ai visitatori, per esempio, è quello di riempire le cisterne d'acqua manualmente cosi da conoscere e monitorare il proprio abituale consumo di questa risorsa. In questo modo il Centro infonde il messaggio non solo della necessità di vivere al di fuori dei meccanismi consumistici, ma di quanto sia fondamentale riconoscere le proprie abitudini rispetto alla disponibilità delle risorse del pianeta. Il risveglio dell'individuo è il risveglio dell'umanità. DA NON PERDERE La convenzione internazionale Ramsar classifica il Dee Estuary fra le zone umide nel mondo hotspot per la biodiversità. A livello europeo il Dee Estuary fa parte dei siti identificati da Natura 2000 per la tutela di specie rare e in via di estinzione. È un luogo che richiama gli uccelli migratori e dove esiste un monitoraggio costante del loro passaggio; ideale per le passeggiate e il birdwatching. Liverpool è stata designata dall'UNESCO Maritime Mercantile City in riconoscimento del suo porto e delle innovazioni portuali succedutesi dal '700 al '900. Nell'Albert Dock si trovano musei quali il Tate Liverpool, il Museo marittimo e il Beatles Story. BUONO A SAPERSI Il clima del nord-ovest dell'Inghilterra è influenzato dall'Oceano Atlantico, che lo rende ventoso e piovoso. Il periodo dell'anno più mite va da metà maggio a metà settembre, quando le temperature a Liverpool vanno dai 15 ai 20 gradi. In Inghilterra la moneta è il pound, equivalente a circa 85 centisimi di euro. Rispetto all'Italia, l'Inghilterra è un'ora indietro dal momento che il fuso orario di Greenwich passa da lì. La lingua è naturalmente l'inglese, ma non tutti lo parlano come lo parla la regina, quindi pronti ad abituarsi ad accenti locali difficilmente traducibili e comprensibili dall'orecchio inesperto. COSA CI PIACE Penny Lane: non solo una canzone dei Beatles. È una strada amata da studenti, turisti e residenti. Anche se la traduzione letterale di lane è vicolo, percorrendo la lunghissima strada si trovano i locali citati nella canzone. Il locale MelloMello Jazz Cafe, si presenta come salotto conviviale (communal living room), dove si può ascoltare musica dal vivo e bere birre e vini biologici. Musica, artisti locali e serate dedicate alla poesia, alla commedia e al teatro spontaneo. Il centro sociale Next to Nowhere ha al suo interno una libreria, News from Nowhere, e un caffè-ristorante vegano, Food from Nowhere. Il centro è luogo d'incontri per gruppi di impegno sociale come il Climate Action Network. Liverpool International Inn e il Cocoon Pod Hotel, sono due esempi di un'offerta di soggiorno ecologico nel centro di Liverpool. L'ospite trova in camera una guida all'uso consapevole dell'acqua.