Lo studente africano che ha costruito un’auto solare ed eolica

Si chiama retrofit, che in gergo significa modificare la tecnologia di un oggetto per migliorarne le prestazioni. È quello che ha fatto Segun Oyeyiola, studente di ingegneria nigeriano, che ha preso una vecchia Volkswagen Beetle e l'ha trasformata in un'auto elettrica che funziona con l'energia del sole e del vento.

Un'auto solare, con materiali di recupero