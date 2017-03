Lo studio Graypants arriva a Milano con il design fatto di cartone

Si definisce un team di “problem solvers” , l’aggettivo giusto per un gruppo di designer e architetti che hanno fatto del riuso una vera e propria vocazione. Lo studio Graypants nasce a Seattle nel 2007 e approda in Europa, per la precisione a Amsterdam, cinque anni dopo avviando un’intensa partecipazione dello studio alle più note esposizioni di design. Dal 14 al 19 aprile alcune opere dello studio Graypants saranno presenti all’edizione 2015 del Fuorisalone di Milano.