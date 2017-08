Odifreddi e I Ching

Il matematico Piergiorgio Odifreddi annovera lo I Ching, Il Libro dei Cambiamenti, nella nutrita schiera dei "libri della sorte" o "della ventura", "di quei libri, cioè, che millantano di fornire un aiuto divinatorio per districarsi nei casi della vita ?affidandosi all'estrazione di bastoncini o al tiro di monete" (La Repubblica, 3 novembre 2006, pag. 47). L' angolatura culturale da cui muove Odifreddi, tipicamente scientista e dall'alto della quale il pensiero occidentale si erge maestoso con le sue certezze, non riesce a vedere le grandi corrispondenze tra psiche e materia, tra interno ed esterno, tra visibile ed invisibile e continua a ragionare in termini di "se una cosa è dimostrabile è vera, se non la si può dimostrare è falsa". Temibile davvero, questo ricorso continuo ed esclusivo all'emisfero cerebrale sinistro, quello razionale (chiamatela mente-pensiero, se volete), senza lasciare che l'emisfero cerebrale destro, quello intuitivo e poetico (chiamatelo cuore-sentimento, se volete), abbia - almeno qualche volta - la possibilità di eludere le continue censure alla vita, per imporre le quali il primo lavora a tempo pieno. Il Classico dei Cambiamenti, invero, non ci predice la fortuna o il futuro, come vogliono i suoi detrattori, bensì ci rappresenta ciò che - nel presente - è meglio per noi nella situazione che ci preme; non è uno "mezzo" divinatorio, non mira alla determinazione di un evento futuro, ma fornisce l'apprendimento di una evoluzione naturale in corso, di un processo, così da consentire di adattarsi meglio alla direzione evolutiva ed acquisire l'attitudine a non lasciarsi mai mettere fuori gioco dal cambiamento continuo (l'unica cosa che non muta mai è la legge che tutto muta). In tal modo noi andiamo a scoprire i germi vivi che sono presenti nella situazione e dai quali, ciò che si svilupperà, non poteva non svilupparsi. Per comprendere bene il concetto è sufficiente osservare una semplice ghianda: dentro il suo lucido e delizioso involucro, nel grande mondo dell'invisibile, esiste una forte spinta futura, quella della quercia. La ghianda diventerà solo ciò che è destinata a diventare, perché dentro di sé ha il disegno incorporato del suo futuro. Ebbene gli antichi cinesi dicevano che il futuro è sempre presente sotto forma di seme, perciò se sappiamo contrarre l'albero nel seme, sappiamo anche prevedere come l'albero si svilupperà dal seme. Se conosco il nucleo centrale della situazione sono dunque in grado di prevederne le conseguenze. L'I Ching ci fa conoscere proprio il nucleo centrale della situazione per la quale lo si interroga. Odifreddi, nell'articolo in questione, si spinge fino a definire "miseri", i 64 esagrammi del I Ching, e, i relativi commenti, "oscuri". Questi "miseri" 64 esagrammi non sono altro che una mirabile e completa elencazione delle principali situazioni archetipiche, come le definisce C.G.Jung, con le quali l'essere umano viene quotidianamente a confrontarsi perché presenti dentro di lui e nell'inconscio collettivo; gli archetipi diventano i nostri miti individuali ed esigono di essere compresi e tradotti nel mondo reale allo scopo di rigenerare la nostra vita personale. E' interessante, piuttosto, domandarsi per quale motivo i commenti del I Ching possano a qualcuno risultare così "oscuri". Per un poeta come Jorge Luis Borges l'accesso alla sapienza del I Ching non doveva risultare tanto impedito; egli infatti ha scritto un breve poema, per celebrare questa opera fondamentale dell'umanità, intitolato "Para una versiòn del I King" in cui tra gli altri splendidi e suggestivi versi, scrive "Quien se aleja de su casa ya ha vuelto" (Chi si allontana dalla propria casa è già tornato) espressione difficilmente comprensibile da parte dell'emisfero sinistro (razionale, digitale, occidentale) e che per essere condivisa reclama l'intervento anche di quello destro più intuitivo e poetico, molto usato da chi ama la poesia. In un film del 1997 "Contact", con Jodie Foster nella parte di una scienziata spaziale, c'è una scena magistrale in cui il fidanzato di questa compie un estremo tentativo di spiegarle che nella vita non può essere tutto dimostrabile - come lei sostiene - scientificamente e che quindi vi sono cose importanti che pure sfuggono ad ogni dimostrazione: prima, le chiede se ella amava molto il suo genitore scomparso quando era piccolina e, poi, ottenuta la risposta affermativa che ci si aspettava, le dice perentoriamente: "Dimostramelo!!!" Andrea Biggio