Lo scienziato felice

Dottor Boiron, cosa dobbiamo fare per essere felici? La prima cosa da fare è capire il meccanismo della felicità. Nella nostra società pensiamo che non sia per tutti, la confondiamo con il piacere. Ecco perché ho scritto questo libro. Bisogna poi lavorare all'espressione della propria filosofia di vita. Generalmente usiamo solo la parte superficiale del nostro pensiero, rappresentata dai condizionamenti sociali. Bisogna ritrovare il proprio "potere" ad esempio attraverso la meditazione e l'arte. Perché secondo lei la musica e l'arte che vanno controcorrente ci renderebbero più felici? Perché per trovare il nostro pensiero non dobbiamo seguire i condizionamenti sociali, ma rimetterli in discussione. Ci sono due tipi di arte: quella che genera piacere e quella che genera felicità. Se vedo un'opera che non mi piace, che mi disturba (se mi è indifferente non è interessante) significa che c'è qualcosa dentro di me che devo cambiare, che sono in presenza di un condizionamento cattivo su cui bisogna lavorare. Dato che LifeGate è anche una radio, la domanda è d'obbligo: qual è la sua "musica felice"? La mia musica di felicità è quella dei The Mission: trovo veramente molto difficile accettare i loro suoni anarchici, probabilmente perché sono un po' condizionato da un concetto di ordine e razionalità e dunque confrontarmi con questo tipo di musica mi fa progredire e riflettere sull'irrazionalità. Nel suo libro lei lega l'arte alla felicità sul lavoro: perché? Ho sviluppato molto l'arte in azienda per consentire a tutti i dipendenti l'espressione profonda della loro personalità e creatività. Che cosa cerchiamo quando assumiamo un nuovo impiegato? Una capacità di riproduzione di un condizionamento aziendale o la capacità di far crescere l'azienda in modo straordinario? La seconda cosa di certo, perché viviamo in un mondo competitivo. In questa realtà dobbiamo usare al massimo le capacità di ognuno, che si esprimono meglio quando la persona è felice. Dunque penso che realizzare un ambiente artistico all'interno dell'azienda possa aiutare tutti a utilizzare le propria capacità. Impiegati più felici fanno un'azienda felice? Ho voluto dimostrare che la felicità degli impiegati influisce sul risultato economico dell'azienda. Servono prima di tutto il rispetto, la fiducia, la condivisione dei progetti. Bisogna poi stabilire regole etiche di distribuzione: quando abbiamo ottenuto qualcosa insieme dobbiamo far partecipare tutti, azionisti e impiegati. Si tratta di regole che applico da ormai quarant'anni e con risultati economici evidenti. Parlando di arte e salute: lei conosce Patch Adams, il medico che ha portato il sorriso a tanti malati terminali. Che rapporto ha con lui? Ah, è una montagna Patch! Una grossa montagna di energia, amore, entusiasmo verso la medicina, verso la vita, verso l'uomo. Provo molta ammirazione per lui. Per me Patch è per prima cosa un modello e per seconda un amico caro. Siamo entrambi affascinati dall'essere umano ed entrambi proviamo entusiasmo nel voler far evolvere il mondo. Al contrario di quello che si pensa, la felicità non spinge ad accettare tutto, anzi, spinge all'azione. Più siamo felici, più agiamo in modo efficace. Il mio modello di intelligenza corticale, di azione non violenta ma molto efficace, è Gandhi. Per finire: lei si sente più scienziato o più filosofo? Non è possibile fare la differenza perché la scienza appartiene alla filosofia. Da duecento anni abbiamo separato i due ambiti, ma all'inizio non era possibile essere filosofi senza essere prima scienziati. E' qualcosa che oggi abbiamo un po' perso, ma che dobbiamo ritrovare. Ascolta l'intervista a Christian Boiron su LifeGate Radio