Lo sfizio di vivere in una casa sull’albero

E' stato il falegname scozzese John Andrew Harris che ha avuto l'idea di specializzarsi nell'arte di costruire case e piattaforme sugli alberi. Ma non quelle casette fai-da-te, inchiodate alla meglio, che si usano da sempre per far divertire i bambini. Harris costruisce in mezzo alle chiome verande e case che sono accessibili e funzionali per le esigenze degli adulti, quindi con cucina, bagni, letti e altri arredi, se richiesto con infrastrutture per apparecchiature elettroniche. Tutto dipende da come è fatto l'albero e dalle disponibilità economiche del cliente: i prezzi per verande o case variano tra 9000 e 105'000 Euro! La storia di questo modo di vivere non si limita all'usanza delle casette per i bambini. Già l'imperatore Caligola faceva allestire dei banchetti in mezzo alla chioma di un albero, e in Indonesia esiste a tutt'oggi una popolazione, i Kuruwai, che vive in case costruite in questo modo. In passato alloggiare sugli alberi poteva essere una misura di sicurezza presso certe popolazioni, mentre oggi significa senz'altro un modo sfizioso di stare in contatto con la natura. Non tutti gli alberi sono adatti per un intervento di "Pear Tree", la ditta di John Andrew Harris. Vanno bene quercia, pero, melo, frassino, tiglio, abete, faggio, castagno, noce, non vanno bene betulla, olmo e sicomoro. L'albero dev'essere forte e sano e nè troppo vecchio nè troppo giovane. Pear Tree progetta le soluzioni più varie, semplici piattaforme, raffinate casette per bambini, case vere e proprie dove si possono accomodare fino a 30 persone. Harris afferma che l'albero non viene danneggiato e che viene tenuto conto della sua futura crescita. E' possibile contattare Pear Tree per telefono: 0044 - 1560 - 600111 o per e-mail: Pear Tree [email protected] Rita Imwinkelried