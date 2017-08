Lo Shiatsu drenante

Lo Shiatsu drenante può essere utilizzato dall'operatore ad integrazione dello shiatsu di risveglio quando incontra blocchi che le pressioni lungo i canali principali profondi non smuovono. In questi casi l'ostruzione si può trovare sui canali difensivi: essi seguono linee differenti dalle prime e percorrono il corpo dalla profondità verso la superficie confluendo sul canale centrale che termina alle aperture corporee. I canali difensivi di cui parliamo non sono disposti in senso longitudinale come i Meridiani Principali, ma in direzione leggermente trasversale o decisamente orizzontale. La corrente del Qi, chiaramente percepibile per coloro che affinano con l'esercizio la sensibilità tattile, è anche parzialmente manipolabile: quando infatti l'operatore avverte il punto di maggiore accumulo, tra la sua mano e quella carica vibratoria si crea una bipolarità tale per cui la mano è in grado di spostare il flusso lasciandosi semplicemente guidare dall'attrazione che i punti in carenza energetica operano sulla pienezza del Qi. Dapprima vengono raggiunte queste zone carenti, poi l'eccesso di energia vitale si scarica sull'apertura corporea più vicina ( principalmente bocca, occhi ed estremità delle mani per l'alto, genitali, ano ed estremità dei piedi per il basso). Possiamo configurarci questo fenomeno come il flusso delle acque di un fiume che riesce a spostare massi che fermano il suo cammino e ad aprirsi la strada interrotta verso il fiume principale e poi verso il mare. L'acqua torna e riempie il tracciato rimasto vuoto spostando gli ostacoli frapposti e termina alla foce. Durante il drenaggio le pressioni e le digitopunture dell'operatore sono l'aiuto meccanico che sblocca le interruzioni del flusso, cioè sposta (drena) le pienezze vibratorie. Tali pienezze raggiungono naturalmente i punti in carenza che richiamano il flusso (così come nell'immagine del fiume avvallamenti e buche ricevono per forza di gravità gli ammassi sassosi spostasti); l'apertura corporea alla quale giunge il flusso in pienezza si può configurare come la foce del fiume. Il numero delle sedute di Shiatsu drenante per giungere ad un discreto riequilibrio può variare da una a quattro quando le tensioni sono profonde e richiedono la continuazione del lavoro. Se si tratta di importanti somatizzazioni su base psichica o di patologie che hanno modificato anche la struttura fisica, i trattamenti comportano almeno due cicli di dodici sedute, con intervalli di riposo in cui mente e corpo hanno il tempo di riappropriarsi dei nuovi assestamenti energetici. Laura Giori insegnante Shiatsu