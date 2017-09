Lo spray che produce energia

Dalla Norvegia è in arrivo una bomboletta spray che potrebbe rivoluzionare il settore dell'energia. Si tratta di uno spray capace di stendere una sottile pellicola trasparente su qualsiasi superficie (anche il vetro o la plastica) e in grado di trasformare la luce del sole in energia con una capacità pari a cento watt per metro quadro.



La società che sta portando avanti l'idea è la norvegese EnSol - Energy Solutions, da tempo impegnata nel campo dello sviluppo di tecnologie pulite e sostenibili, in collaborazione con l'Università di Leicester. La caratteristica principale della "pellicola fotovoltaica" è quella di essere talmente sottile da poter essere spruzzata su superfici piatte come quelle dei palazzi o le ali degli aerei. Per esempio, lo spray potrebbe essere utilizzato per gli aerei ad impulso solare consentendogli di volare con un impatto sull'ambiente pari a zero.

L'innovativo prodotto dovrebbe sbarcare sul mercato dal 2016 e potrebbe diventare un'idea interessante da affiancare alla tradizionale tecnologia fotovoltaica. Non ci resta che aspettare per capire le reali potenzialità di questa particolare e curiosa invenzione!